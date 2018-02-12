Невозможность допросить Мухтарлы называется причиной торможения расследования по делу об его похищении

12.02.2018 20:10 Председатель парламентского комитета по защите прав человека Софья Киладзе объясняет затянувшееся расследование дела Мухтарлы тем, что грузинским правоохранителям не дается возможность допросить азербайджанского журналиста.



"По словам представителей соответствующих служб, есть определенные задержки, поскольку нашим представителям не дается возможность допросить его, и конкретно это затягивает данное дело. С нашей стороны были сделаны те шаги, что необходимы с точки зрения расследования. Мы видели промежуточное заключение МВД, и продолжаем наблюдать за процессом, но на данном этапе есть та данность, какая есть"- заявила Софья Киладзе.



В то же время она назвала абсолютно неприемлемыми обвинения Афгана Мухтарлы о том, что его похищение и перевозка на территорию Азербайджана произошла по заказу премьер-министра Грузии.



"Лично для меня эти обвинения абсолютно неприемлемые. Это имеет политический окрас, и вероятно, есть и политическая подоплека. Это абсолютно непонятные и необоснованные обвинения, поэтому с моей стороны даже неудобно серьезно говорить об этом"- заявила Софья Киладзе.



По ее же словам: "Расследование – одно дело, а обвинения, которые прозвучали со стороны азербайджанского журналиста - другое, и эти две темы надо размежевать друг от друга".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

