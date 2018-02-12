«Власть способствует деморализации полиции» - ЕНД

12.02.2018 20:23 «Власть способствует деморализации полиции» - заявил член аджарской организации "Единого национального движения" Гия Халваши на брифинге в офисе партии. По его словам, правоохранители работают в 24 часовом режиме в тяжелейших условиях, и у них нет права отдохнуть, чем грубо нарушается Закон о полиции".



По его же словам, ЕНД представил законопроект в Верховный Совет, предусматривающий использование отпуска и обязательного отдыха, но правящая команда не рассмотрела его.



"Грубо нарушаются статьи 52 и 53 "Закона о полиции", что предусматривает отпуск и рабочее время полицейского. Полицейский сейчас работает в 24 часовом режиме в тяжелейшей, и порой опасной для жизни обстановке. Им не дается возможность отдохнуть, полностью использовать отпуск. У них нет возможности отдохнуть между сменами, они работают без отдыха. Мы представили в Верховный Совет законопроект, который предусматривал обеспечение использования отпуска и обязательного отдыха, который "Грузинская мечта" провалила. Уставшие, и не выспавшиеся в течение нескольких смен полицейские не могут защитить граждан, поскольку они сами незащищены. У власти криминал в большей степени в тепличных условиях, чем полицейские. Министры и высокие должностные лица максимально создают себе комфорт, включая зарплату, но рабочие условия для рядовых полицейских ухудшаются. Мы требуем создания рабочих условий для полицейских, дать полицейским право пользоваться обязательным отдыхом и отпуском"- заявил Гия Халваши.

















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