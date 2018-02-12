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«Европейские демократы» требуют создания независимой комиссии по делу Мухтарлы


12.02.2018   20:38
В парламенте должна быть создана независимая комиссия, которая изучит дело Мухтарлы и даст независимое заключение, — считает депутат фракции «Европейские демократы» Серги Капанадзе в связи с делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.

По его словам, данное дело наносит серьезный ущерб репутации страны также, как и комментарии правящей команды.

«Это абсолютно позорные комментарии. Вначале человека похитили и передали другой стране, а сейчас представители правительства атакуют самого Мухтарлы», — отметил депутат.

Как известно, отбывающий срок в Азербайджане оппозиционный журналист Афган Мухтарлы обвинил грузинских правоохранителей в своем похищении из Тбилиси и последующей передаче властям Азербайджана.






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