Саакашвили в Польше - он рассказал подробности депортации (+видео)

12.02.2018 20:40 Лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили находится в Варшаве. Об этом он сообщил в телефонном разговоре, который транслировался телеканалом NewsOne.



Саакашвили вышел на связь из Польши через телефон экс-замгенпрокурора Украины Давида Сакварелидзе, и рассказал о событиях, последовавших поле задержания его в киевском ресторане "Сулугуни".



"Закрыли глаза, голову, руки, все, и они меня довезли на вертолет. Вертолет долго кружил вокруг Киева, насколько я понимаю. Я понимаю, что они хотели запутать следы. Потом он, насколько я думаю, сел в аэропорт Борисполь, где меня уже держали еще перед тем, как подогнали самолет, еще минут 40... Сейчас я уже в Варшаве", – отметил Саакашвили.



Днем 12 февраля Саакашвили в одном из киевских ресторанов задержали люди в камуфляжной форме.



В Госпогранслужбе сообщили, что политик выслан в Польшу – страну, из которой он незаконно прибыл в Украину 10 сентября 2017 года.



















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