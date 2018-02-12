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Саакашвили в Польше - он рассказал подробности депортации (+видео)


12.02.2018   20:40
Лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили находится в Варшаве. Об этом он сообщил в телефонном разговоре, который транслировался телеканалом NewsOne.

Саакашвили вышел на связь из Польши через телефон экс-замгенпрокурора Украины Давида Сакварелидзе, и рассказал о событиях, последовавших поле задержания его в киевском ресторане "Сулугуни".

"Закрыли глаза, голову, руки, все, и они меня довезли на вертолет. Вертолет долго кружил вокруг Киева, насколько я понимаю. Я понимаю, что они хотели запутать следы. Потом он, насколько я думаю, сел в аэропорт Борисполь, где меня уже держали еще перед тем, как подогнали самолет, еще минут 40... Сейчас я уже в Варшаве", – отметил Саакашвили.

Днем 12 февраля Саакашвили в одном из киевских ресторанов задержали люди в камуфляжной форме.

В Госпогранслужбе сообщили, что политик выслан в Польшу – страну, из которой он незаконно прибыл в Украину 10 сентября 2017 года.








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