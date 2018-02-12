Саакашвили принят Польшей на основании заявления о реадмиссии от Госмиграционной службы Украины

12.02.2018 20:42 Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии, информирует Пограничная служба Польши (Straż Graniczna).



"Пограничная служба сообщает, что 12 февраля 2018 года господин Михеил Саакашвили был принят на территории Республики Польша. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной", - говорится в сообщении на сайте польского погранведомства.



В службе отметили, что, принимая во внимание тот факт, что М.Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, "просьба украинской стороны была воспринята положительно".



Сам М.Саакашвили позвонил своим соратникам.















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