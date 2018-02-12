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Гугешашвили считает, что в нее и ее сына стрелял наемный киллер
12.02.2018 21:07
Додо Гугешашвили говорит, что нападавший был наемным киллером, — об этом журналистам заявил адвокат Гела Николаишвили.
«Он несколько раз встречался с ней по другим мотивам, будто у них было общее дело. Назвал имя общего знакомого, встретился несколько раз с целью установить контакт, и как оказалось, был нанятым киллером, так как безо всякого спора, или недоразумения, просто вытащил оружие и выстрелил в нее, когда она была на кухне», — говорит адвокат.
По его словам, Додо Гугешашвили не знает настоящего имени нападавшего, однако несколько раз встречалась с ним и может опознать ее.
Допрос Додо Гугешашвили длился около пяти часов.
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