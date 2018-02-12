Порошенко не президент, а дешевый «разводчик» - Саакашвили

12.02.2018 21:13 Экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что на его выдворение из Украины нужно реагировать спокойно.



Об этом он сказал во время телефонного разговора из Польши со своими сторонниками, которые собрались в киевском аэропорту "Борисполь".



"Мне кажется, что нам надо на это реагировать спокойно. Нам надо реагировать на их слабость силой духа. На их разводки надо реагировать правдой. Они лгут. Это мелкий, испуганный, дешевый разводчик Порошенко. Это не президент. Это даже не человек. Это просто подлый барыга, который хочет разрушить Украину", – заявил Саакашвили.



"Мы обязательно их победим. То что они сегодня сделали, это их поражение", – сказал политик.















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