В Молдове вступил в силу запрет на российскую пропаганду

12.02.2018 22:02 В Молдове с 12 февраля вступает в силу закон, запрещающий транслировать в стране российские новостные и информационно-аналитические передачи. Как передает Newsmaker, об этом сообщил глава Координационного совета по телевидению и радио республики (КСТР) Драгош Викол.



Он пояснил, что закон должен был вступить в силу спустя 30 дней после его подписания. Формально этот срок истек еще накануне, 11 февраля.



«Но согласно статье 265 Гражданского кодекса, если дата выпадает на выходной день, то закон вступает в силу на следующий за ним рабочий день», — пояснил Викол.



На сегодняшнем заседании КСТР должен утвердить новые сетки вещания молдавских телеканалов, исключив из них российские информационно-аналитические передачи, добавил он. После этого КСТР начнет следить, соблюдают ли телеканалы новые правила.



«Это будет внезапный мониторинг, чтобы телеканалы не знали, когда мы будем их проверять. И мы сделаем это очень быстро», — пообещал чиновник.



Планируется, что нарушителей будут штрафовать. Если же такие меры не подействуют, КСТР сможет отозвать у телеканала лицензию на вещание.



Напомним, поправки, направленные против «российской пропаганды», были внесены в Кодекс о телевидении и радио Молдавии. Парламент утвердил их в начале декабря 2017 года. 10 января закон подписал председатель парламента Молдавии Андриан Канду — выполнить функцию президента, дважды отклонившего поправки, ему разрешил Конституционный суд республики.



В «Официальном мониторе Республики Молдова» документ был опубликован 12 января. С этого момента средставм массовой информации дали 30 дней на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с законом.















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