Бильдт: Силовое выдворение Саакашвили хуже, чем лишение гражданства

12.02.2018 23:17 Выдворение из Украины экс-президента Грузии, лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили выглядит хуже, чем лишение его украинского гражданства. Об этом в Twitter заявил бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.



"Лишение Саакашвили его единственного гражданства было нарушением его гражданских прав. Силовое выдворении его из страны – это еще хуже", – написал он.



Комментируя ситуацию одному из пользователей, шведский политик отметил, что президент Украины Петр Порошенко "торжественно и публично" предоставил Саакашвили украинское гражданство.



"Потом они поссорились друг с другом, но это не повод для лишения его прав", – подчеркнул Бильдт.















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