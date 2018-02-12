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Бильдт: Силовое выдворение Саакашвили хуже, чем лишение гражданства
12.02.2018 23:17
Выдворение из Украины экс-президента Грузии, лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили выглядит хуже, чем лишение его украинского гражданства. Об этом в Twitter заявил бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.
"Лишение Саакашвили его единственного гражданства было нарушением его гражданских прав. Силовое выдворении его из страны – это еще хуже", – написал он.
Комментируя ситуацию одному из пользователей, шведский политик отметил, что президент Украины Петр Порошенко "торжественно и публично" предоставил Саакашвили украинское гражданство.
"Потом они поссорились друг с другом, но это не повод для лишения его прав", – подчеркнул Бильдт.
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