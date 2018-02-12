Депутат Рады призвал демократические политсилы объединяться для защиты демократии в Украине

12.02.2018 23:20 Один из лидеров партии РНС нардеп Юрий Деревянко на акции протеста под АПУ призвал все демократические силы объединяться против произвола Порошенко, который начал террор против всех Украинских и защитить демократию, сообщает пресс-служба партии РНС.



«Мы здесь под АП, потому что сегодня Порошенко нарушил Конституцию и законы, дал преступные приказы. Он запугивает всех украинский, не только его оппонентов. Он начал террор против всех, кто не хочет воспринимать его диктаторский режим », - заявил нардеп.



Деревянко отметил, что Порошенко пытается зомбировать людей фальшивыми рейтингами социологических исследований.



«Он сейчас публикует всякие рейтинги где он или первый или второй, чтобы людей зазомбировать и убедить, что он будет избран во второй раз. Мы против сценария, когда кто-то может себя считать паханом в стране », - заявил Деревянко.



Он призвал демократические политсилы объединяться для защиты демократии в стране «Мы бок о бок защищать демократию, где каждый украинец имеет право выбрать к власти того, кого хочет, а не того, кого навязывают»



«Сегодняшний прецедент - это позорный поступок и пятно на репутации Украины. Весь госаппарат был направлен на то, чтобы сфальсифицировать уголовные дела, привязать Саакашвили в громких преступлений, и это и же аппарат сегодня незаконно выбрасывает из Украины Саакашвили », - отметил Деревянко.















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