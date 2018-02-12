Саакашвили считает, что властям Украины «не хватило смелости» передать его в Грузию

12.02.2018 23:49 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили и лидер украинской партии «Движение новых сил» считает, что у властей «не хватило смелости» передать его в Грузию. Саакашвили, который сегодня, 12 февраля, был задержан в Киеве вооруженными сотрудниками пограничной службы и депортирован в Польшу, заявил в интервью телекомпании «Рустави-2», что «намерен продолжить борьбу с олигархическими режимами».



«Мое задержание - это проявление паники. Они много раз пытались это сделать и, наконец, сумели. Это испуганные люди. Они никого не боятся так, как меня. Я им сказал, что не боюсь тюрьмы, и они могут меня арестовывать. Как вы знаете, они уже пытались. Я также не боялся того, что они передадут меня Грузии. Я им сказал, что если у них хватит смелости, то пусть передают Грузии. Но, конечно же, этого опасалась и нынешняя власть Грузии, и сам Иванишвили. В итоге они сделали это обманом, скрытно, кстати, никакой договоренности с Польшей по этому вопросу не было. Меня отправили на частном самолете», - сказал Саакашвили по телефону из Варшавы.



Отвечая на вопросы журналистов, Саакашвили отметил, что его «очень тепло» встретили в Польше, в том числе его друзья из сейма Польши. «Меня детально расспросили обо всем, что произошло. Потом я говорил с представителем руководства Министерства внутренних дел. Мне выделили государственную охрану и, учитывая, что у меня с собой практически ничего не было, встретили очень по-дружески и проявили много внимания», - сказал Саакашвили.



«Я продолжу борьбу против олигархов в Грузии и в Украине. Я бы продолжал бороться даже из тюрьмы – если бы меня посадили туда в Грузии или в Украине. В современных условиях нет никакой проблемы продолжать борьбу, тем более из Европы. Я борец за свободу в Грузии и в Украине, я лидер этой борьбы», – отметил политик.















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