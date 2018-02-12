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МВД Украины сделало циничное заявление по экс-президенту Грузии
12.02.2018 23:50
Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы совместно с представителями Государственной миграционной службы и другими правоохранительными органами во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов".
"При проведении согласованных межведомственных отработок, в одном из заведений общественного питания, правоохранители обнаружили лицо без гражданства Саакашвили М.Н. В отношении него на запрос ГМС польская сторона дала согласие на реадмиссию. В соответствии с Соглашением между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии лиц 2007 года", - говорится в сообщении на сайте МВД Украины.
В МВД указывают, что территориальный орган миграционной службы принял отрицательное решение по заявлению М.Саакашвили о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, которое было признано законным в судебном порядке. В связи с этим в ведомстве считают, что М.Саакашвили потерял законные основания для дальнейшего пребывания на территории Украины.
"С целью выполнения двустороннего международного Соглашения о реадмиссии лиц Саакашвили М.Н. передан польской стороне", - подчеркнули в МВД.
В МВД напомнили, что 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
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