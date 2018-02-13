Главным приоритетом внешней политики Грузии является интеграция в ЕС - премьер

13.02.2018 10:53 Главным приоритетом внешней политики Грузии и проводимых ею реформ является интеграция в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня на встрече с депутатами Европейского парламента.



По информации администрации правительства, глава правительства рассказал членам делегации о реформах, европейских и евроатлантических устремлениях Грузии.



В свою очередь, европарламентарии подтвердили поддержку реформ в Грузии и отметили достигнутый ею прогресс на пути интеграции в европейские структуры.



Визит делегации продлится до 14 февраля.

















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