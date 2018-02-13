Саакашвили просит помощи у Евросоюза и Ангелы Меркель

13.02.2018 11:10 Выдворенный из Украины экс-президент Грузии Михеил Саакашвили просит помощи у Евросоюза и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом он заявил в интервью газете Bild.



«В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолете в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко», - заявил Саакашвили.



По словам бывшего президента Грузии, Порошенко разрушает Украину и хочет избавиться от него, как борца с коррупцией.



«Если Евросоюз и, в частности, Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху. Я обязательно вернусь в Украину законным способом, и мы выиграем эту битву», - отметил политик.















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