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Саакашвили просит помощи у Евросоюза и Ангелы Меркель
13.02.2018 11:10
Выдворенный из Украины экс-президент Грузии Михеил Саакашвили просит помощи у Евросоюза и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом он заявил в интервью газете Bild.
«В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолете в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко», - заявил Саакашвили.
По словам бывшего президента Грузии, Порошенко разрушает Украину и хочет избавиться от него, как борца с коррупцией.
«Если Евросоюз и, в частности, Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху. Я обязательно вернусь в Украину законным способом, и мы выиграем эту битву», - отметил политик.
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