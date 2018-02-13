Приезд Саакашвили в Грузию стал бы головной болью для нашей страны - Начкебия

13.02.2018 11:16 Если бы Саакашвили приехал в Грузию, это было бы головной болью для нашей страны, и думаю, его не депортировали в Грузию на основании взаимного соглашения - заявила в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс" лидер партии "Новые правые" Манана Начкебия.



По ее словам, Саакашвили своими ошибкам создал проблемы, как в Грузии, так и в Украине, и было бы желательно, чтобы в борьбе с Порошенко он проиграл.



"Саакашвили совершил много ошибок в нашей стране, и в Украине, в Грузии он нанес серьезный вред развитию демократии, но было бы желательно, чтобы Порошенко победил в политической борьбе. Жаль, что гражданин Грузии в определенной степени создал проблему Украине, и не думаю, что мы должны рассматривать развитые в Украине события. Я не думаю, что Саакашвили на этом остановится, у него будут периодические послания в Грузии, но сейчас трудно что-либо конкретное прогнозировать"- заявила Манана Начкебия.

















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