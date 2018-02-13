Саакашвили выслали в Польшу на самолете офшорной компании Порошенко - нардеп

13.02.2018 11:19 Для депортации главы политической партии «Рух новых сил», экс-президента Грузии Михеила Саакашвили был использован чартерный самолет, который принадлежит офшорной компании президента Украины Петра Порошенко. Как предает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook народный депутат Украины Игорь Луценко.



«В Польшу Саакашвили вывезли чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Этот самолет является собственностью офшорной компании из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенко», — написал он. Стоит отметить, что в ответ на этот пост пользователи оставили гневные комментарии.



«Теперь в круглосуточном режиме нужно следить за этим самолетом. Следующим рейсом будет удирать сам Петя», «Феерично», «Какой толк смотреть, когда нельзя прикоснуться?», «Может еще пограничная служба из госбюджета заплатила Петру Алексеевичу за использование самолета!», — пишут они.



Напомним, что сейчас Саакашвили пребывает в Варшаве и пообещал, что вернется в Украину.















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