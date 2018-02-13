Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили выслали в Польшу на самолете офшорной компании Порошенко - нардеп


13.02.2018   11:19
Для депортации главы политической партии «Рух новых сил», экс-президента Грузии Михеила Саакашвили был использован чартерный самолет, который принадлежит офшорной компании президента Украины Петра Порошенко. Как предает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook народный депутат Украины Игорь Луценко.

«В Польшу Саакашвили вывезли чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Этот самолет является собственностью офшорной компании из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенко», — написал он. Стоит отметить, что в ответ на этот пост пользователи оставили гневные комментарии.

«Теперь в круглосуточном режиме нужно следить за этим самолетом. Следующим рейсом будет удирать сам Петя», «Феерично», «Какой толк смотреть, когда нельзя прикоснуться?», «Может еще пограничная служба из госбюджета заплатила Петру Алексеевичу за использование самолета!», — пишут они.

Напомним, что сейчас Саакашвили пребывает в Варшаве и пообещал, что вернется в Украину.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Международный эксперт поможет Грузии в создании кадастра виноградников
В январе внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 20,1%
Банки продолжают выдавать кредиты под 99%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Прокуратура активно работала над сбором твердых доказательств, чтобы предъявить обвинения бывшему президенту Грузии
Глава Ингушетии призвал пособников боевиков сдаться самостоятельно
Киладзе: Разговор о том, имела ли место «сделка», просто смешо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна