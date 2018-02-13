Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Эка Згуладзе отказалась от гражданства Украины - Грымчак


13.02.2018   11:28
Бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии.

Об этом 5 каналу сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемешенных лиц Украины Юрий Грымчак.

«По-моему, Эка Згуладзе после того, как закончила свою каденцию у нас здесь руководителем полиции, она отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии, обратившись там в соответствующие органы. На сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии», — пояснил он.

Напомним, Згуладзе приехала в Украину в декабре 2014 года и была назначена заместителем министра внутренних дел.

Она занималась внедрением реформ в МВД, а также созданием новой патрульной полиции.

11 мая 2016 глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Кабинет министров уволил Згуладзе по ее просьбе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Международный эксперт поможет Грузии в создании кадастра виноградников
В январе внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 20,1%
Банки продолжают выдавать кредиты под 99%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Прокуратура активно работала над сбором твердых доказательств, чтобы предъявить обвинения бывшему президенту Грузии
Глава Ингушетии призвал пособников боевиков сдаться самостоятельно
Киладзе: Разговор о том, имела ли место «сделка», просто смешо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна