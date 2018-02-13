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Эка Згуладзе отказалась от гражданства Украины - Грымчак
13.02.2018 11:28
Бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии.
Об этом 5 каналу сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемешенных лиц Украины Юрий Грымчак.
«По-моему, Эка Згуладзе после того, как закончила свою каденцию у нас здесь руководителем полиции, она отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии, обратившись там в соответствующие органы. На сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии», — пояснил он.
Напомним, Згуладзе приехала в Украину в декабре 2014 года и была назначена заместителем министра внутренних дел.
Она занималась внедрением реформ в МВД, а также созданием новой патрульной полиции.
11 мая 2016 глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Кабинет министров уволил Згуладзе по ее просьбе.
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