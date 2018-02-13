Саакашвили имеет определенные интересы к выборам, которые должны пройти в Украине в будущем году - Барамидзе

13.02.2018 11:52 «Михеил Саакашвили продолжит борьбу. Порошенко сегодня допустил громадную ошибку, поскольку политический вес Саакашвили прибавился» - заявил в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс" член "Единого национального движения" Георгий Барамидзе.



Барамидзе считает, что сегодня внимание к Саакашвили масштабно возрастает, что выходит за рамки Украины. Согласно информации Барамидзе, Саакашвили намерен активно продолжить политическую борьбу, и у бывшего президента Грузии есть определенные политические интересы в связи с выборами, которые должны состояться в Украине в будущем году.



"Михеил Саакашвили продолжит борьбу. Порошенко сегодня допустил большую ошибку, поскольку политический вес Саакашвили возрос. Внимание всего мира по отношению Саакашвили еще больше увеличится, а также возрастет внимание украинского общества, и, исходя из этого, фактически он политически усилил Саакашвили. В будущем году будут президентские выборы, вся оппозиция старается сгруппироваться вокруг одного кандидата, в этом также заинтересован Саакашвили, никто не знает, что произойдет за этот один год, так как возможно, Порошенко не подержится и один год"- заявил Георгий Барамидзе.



По мнению Георгия Барамидзе, этим шагом Порошенко вынес приговор своей политической жизни, и украинский народ не поддержит его в выборах.



"Это один из последних политических гвоздей на политическом гробу, который Порошенко сам вбивает себе. Это означает, что он проиграет президентские выборы, если вообще дойдет до них, поскольку в Украине общество остро реагирует на такие дела"- заявил Барамидзе.

















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