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Саакашвили будет искать способ вернуться в Украину


13.02.2018   11:55
Лидер "Руха ноых сил" Михеил Саакашвили утверждает, что найдет способ вернуться в Украину. Об этом Саакашвили заявил в эфире телеканала ZIK.

По его словам, он находится в отеле в Варшаве, ему предоставлена охрана. Саакашвили также рассказал, что в Польше его готовы были принять, по договоренности с украинской стороной о том, что он согласится выехать добровольно. Однако политик заявил о применении силы против него.

"Конечно, я буду возвращаться в Украину, и я найду, как это сделать", − заявил Саакашвили.

"Я думаю, что мы найдем путь, как это сделать абсолютно легально, и я думаю, что очень мало времени осталось этой власти", - добавил он.

Сакашвили отметил, что будет добиваться смены власти мирным путем.






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