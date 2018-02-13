|
Саакашвили будет искать способ вернуться в Украину
13.02.2018 11:55
Лидер "Руха ноых сил" Михеил Саакашвили утверждает, что найдет способ вернуться в Украину. Об этом Саакашвили заявил в эфире телеканала ZIK.
По его словам, он находится в отеле в Варшаве, ему предоставлена охрана. Саакашвили также рассказал, что в Польше его готовы были принять, по договоренности с украинской стороной о том, что он согласится выехать добровольно. Однако политик заявил о применении силы против него.
"Конечно, я буду возвращаться в Украину, и я найду, как это сделать", − заявил Саакашвили.
"Я думаю, что мы найдем путь, как это сделать абсолютно легально, и я думаю, что очень мало времени осталось этой власти", - добавил он.
Сакашвили отметил, что будет добиваться смены власти мирным путем.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна