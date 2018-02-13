Саакашвили будет искать способ вернуться в Украину

13.02.2018 11:55 Лидер "Руха ноых сил" Михеил Саакашвили утверждает, что найдет способ вернуться в Украину. Об этом Саакашвили заявил в эфире телеканала ZIK.



По его словам, он находится в отеле в Варшаве, ему предоставлена охрана. Саакашвили также рассказал, что в Польше его готовы были принять, по договоренности с украинской стороной о том, что он согласится выехать добровольно. Однако политик заявил о применении силы против него.



"Конечно, я буду возвращаться в Украину, и я найду, как это сделать", − заявил Саакашвили.



"Я думаю, что мы найдем путь, как это сделать абсолютно легально, и я думаю, что очень мало времени осталось этой власти", - добавил он.



Сакашвили отметил, что будет добиваться смены власти мирным путем.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

