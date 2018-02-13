Угулава: Политическое преследование Михеила Саакашвили должно закончиться

13.02.2018 12:25 «Саакашвили грузин, он был президентом Грузии, и его место в Грузии» - заявил генеральный секретарь "Европейской Грузии" Гиги Угулава в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".



По его же словам, он "уже не в рядах сторонников Саакашвили", но желает ему успехов и здоровья. Угулава считает, что политическое преследование Михеила Саакашвили должно закончиться.



"В последний период я часто встречал курьезные разговоры, некоторые наши политики рассматривают политику Украины так, будто Украина, как Кахетия, является одной из губерний Грузии. Все точки надо расставить по своим местам. Саакашвили является гражданином Грузии, он грузин, был президентом Грузии, и его место в Грузии. По отношению к нему осуществляется политическое преследование. Политическое преследование должно закончиться, и у всех людей должна быть возможность политической деятельности, и потом пусть народ решает. Я уже не в рядах его сторонников, у этого есть своя конкретная причина, но я желаю ему успеха, и первым делом здоровья"- заявил Гиги Угулава.



















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