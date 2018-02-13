Угулава: Очень хорошо, что Саакашвили в Польше, там нет угрозы тюрьмы

13.02.2018 12:56 Очень хорошо, что Михеил Саакашвили в Польше, поскольку закончится эта совершенно постыдная спекуляция в связи с экстрадицией в Грузию, и эта тема даже теоретически исключается - заявил генеральный секретарь "Европейской Грузии" Гиги Угулава в студии передачи "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".



"Польша является страной Евросоюза, уважает права человека, верховенство закона в этой стране соблюдается, и угроза тюрьмы для Саакашвили уже не существует. Наверное, он оттуда сможет вести обычную политическую деятельность"- отметил Гиги Угалава.



Он назвал ошибкой то, что Михеил Саакашвили принял гражданство Украины, и в то же время раскритиковал президента Украины Петро Порошенко в контексте лишения его гражданства.



"Принятие гражданства Грузии Михеилом Саакашвили в свое время было неправильным действием. Это была бесспорная ошибка Миши. Эта ошибка по спирали привела его туда, куда привела, но это не значит, что решение Порошенко было правильное в связи с приостановлением гражданства"- заявил Гиги Угулава.



По его словам, главное убедиться, что его права защищены, и ему не угрожает какая-либо опасность.



"По-человечески очень тяжело смотреть на этот процесс, невзирая на то, нравится это кому-либо или нет. Мы говорим о третьем президенте Грузии. Поэтому в данную минуту главное выяснить его местонахождения, то, что его права защищены, и ему не угрожает какая-либо опасность. Очень трудно говорить или критиковать, когда судьба человека висит в воздухе"- заявил Гиги Угулава.















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