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Министр здравоохранения рассказал, как Грузия будет бороться с повышенным содержанием свинца


13.02.2018   13:13
Служба безопасности продовольствия Грузии ввела новую регуляцию, которая значительно сократит распространение свинца в воздухе. Об этом заявил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко в парламенте страны.

Министр накануне представил парламентскому комитету по здравоохранению и социальным вопросам отчет за 2017 год и информацию о запланированной деятельности на 2018 год.

Министр отметил, что планы Минздрава, направленные на борьбу с распространением свинца, станут известны в ближайшие месяцы.
Он отметил, что это приоритетный вопрос для Минздрава и напомнил, что Служба безопасности продовольствия ввела регуляцию, которая позволит значительно сократить распространение свинца в продуктах. «Иногда, к сожалению, для окраски каких-то продуктов использовались бытовые краски и в них было высокое содержание свинца», — напомнил Сергеенко.

Министр сообщил, что в этом году в Грузии вместе с Детским фондом ООН планиурется провести серьезное исследование данного вопроса.

При этом Сергеенко подчеркнул, что во время увеличения количества свинца в организме редко возникает необходимость медикаментозного лечения.

«Насколько я знаю, лечение проводится редко, так как такая необходимость возникает не часто, для этого в организме должна быть очень высокая концентрация свинца», — отметил Сергеенко.

Глава Минздрава подчеркнул, что повышенное содержание свинца в воздухе является проблемой не только для Грузии, но и для всего мира.

По словам министра, считалось, что те страны, которые за последние десять лет сделали определенные шаги в направлении защиты окружающей среды и изъяли из пользования этилированный бензин, решили проблему со свинцом. Однако, в 2017 году в ВОЗ прошел большой семинар, посвященный данной теме и выяснилось, что ни одна страна не защищена на 100 процентов.

Сергеенко указал на то, что у свинца есть свойство накапливаться в почве в течение десятилетий и при этом сохранять вредные качества. Именно поэтому в ВОЗ в 2016 году начали создавать международную стратегию борьбы со свинцом.

«Вена — один из эталонов чистого города, однако если увидите интерактивную карту, то заметите, что минимум в двух точках города содержание свинца высокое», — сказал Сергеенко.






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