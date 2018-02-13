Министр здравоохранения рассказал, как Грузия будет бороться с повышенным содержанием свинца

13.02.2018 13:13 Служба безопасности продовольствия Грузии ввела новую регуляцию, которая значительно сократит распространение свинца в воздухе. Об этом заявил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко в парламенте страны.



Министр накануне представил парламентскому комитету по здравоохранению и социальным вопросам отчет за 2017 год и информацию о запланированной деятельности на 2018 год.



Министр отметил, что планы Минздрава, направленные на борьбу с распространением свинца, станут известны в ближайшие месяцы.

Он отметил, что это приоритетный вопрос для Минздрава и напомнил, что Служба безопасности продовольствия ввела регуляцию, которая позволит значительно сократить распространение свинца в продуктах. «Иногда, к сожалению, для окраски каких-то продуктов использовались бытовые краски и в них было высокое содержание свинца», — напомнил Сергеенко.



Министр сообщил, что в этом году в Грузии вместе с Детским фондом ООН планиурется провести серьезное исследование данного вопроса.



При этом Сергеенко подчеркнул, что во время увеличения количества свинца в организме редко возникает необходимость медикаментозного лечения.



«Насколько я знаю, лечение проводится редко, так как такая необходимость возникает не часто, для этого в организме должна быть очень высокая концентрация свинца», — отметил Сергеенко.



Глава Минздрава подчеркнул, что повышенное содержание свинца в воздухе является проблемой не только для Грузии, но и для всего мира.



По словам министра, считалось, что те страны, которые за последние десять лет сделали определенные шаги в направлении защиты окружающей среды и изъяли из пользования этилированный бензин, решили проблему со свинцом. Однако, в 2017 году в ВОЗ прошел большой семинар, посвященный данной теме и выяснилось, что ни одна страна не защищена на 100 процентов.



Сергеенко указал на то, что у свинца есть свойство накапливаться в почве в течение десятилетий и при этом сохранять вредные качества. Именно поэтому в ВОЗ в 2016 году начали создавать международную стратегию борьбы со свинцом.



«Вена — один из эталонов чистого города, однако если увидите интерактивную карту, то заметите, что минимум в двух точках города содержание свинца высокое», — сказал Сергеенко.















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