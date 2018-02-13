Комиссия рассмотрит вопрос приобретения домов на селе для 400 семей беженцев

13.02.2018 13:33 Комиссия по изучению вопросов беженцев рассмотрит вопросы покупки домов на селе почти для 400 семей беженцев, и передачи 40 семьям квартир в Вазиани.



В рамках проекта "Дом в селе" семья беженцев сама изберет частный дом с земельным участком в любом регионе Грузии, и министерство купит дом, в случае если будет соответствовать критериям.



Заявку с просьбой получить квартиру в корпусе новостройки в Вазиани заполнили 448 семей беженцев. Группа мониторинга на месте изучила эти семьи, после чего материал был передан комиссии по изучению вопросов беженцев. В период мониторинга часть семей беженцев изменила решение, и предпочла купить дом. Комиссия рассмотрит также вопрос этих семей.



На заседании комиссии присутствуют первый заместитель министра по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения и беженцев Григол Гиоргадзе, сотрудники министерства, представители аппарата народного защитника, и департамента ветеранов. Работа комиссии идет прозрачно, и открыта для любого медиа средства.

















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