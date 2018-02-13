Саакашвили не будет просить политическое убежище в Польше

13.02.2018 13:59 Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что не будет просить в Польше политического убежища.



"У меня был разговор с руководством Министерства внутренних дел (Польши). Они мне звонили, когда я прибыл в аэропорт. Первый вопрос, который они мне задали, - буду ли я просить политическое убежище в Польше… Я ответил, что нет, не буду просить никакого политического спасения", - сказал он в эфире телеканала NewsOne во вторник.



По словам М.Саакашвили, в Польше ему предоставили охрану.



Как сообщалось, М.Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.



Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии. В ведомстве отметили, что, принимая во внимание тот факт, что М.Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, "просьба украинской стороны была воспринята положительно".















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