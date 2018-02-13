Российская оккупация и агрессивная политика Москвы - оппозиция готовится к встрече с европейскими депутатами

13.02.2018 14:18 Сегодня в парламенте проводится заседание рабочей группы ассоциированных стран Восточного партнерства, Евронест.



По заявлению депутата украинской Рады, на первой встрече они обсудят механизмы, использование которых даст возможность приостановить российскую агрессию.



"На первой сессии мы говорили об усилении санкций против России. Мы рассмотрели, какие механизмы следует использовать против страны агрессора. Мы понимаем, что в действительности не существует конфликтов, в Грузии, Молдове и Украине имеет место прямая российская агрессия. На европейском континенте есть страна агрессор, и наша цель, разработать механизмы ее приостановления. Надо вынудить Россию уйти из оккупированных регионов, т.н. Южной Осетии, Абхазии, Луганска, Крыма, и Донецка"- заявил депутат Рады Украины Дмитро Лубинет.



По словам депутата парламентской оппозиции Георгия Канделаки, европейские депутаты заинтересовались вопросом азербайджанского журналиста, и у них было несколько серьезных вопросов к власти Грузии.



"Предметом интереса членов Евронест является то, почему не активна Грузия на международной арене по актуализации вопроса оккупации. Глава делегации задал вопрос об этом, и он также поддержал создание временной следственной комиссии по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, против чего "Грузинская мечта"- заявил один из лидеров "Европейской Грузии" Георгий Канделаки.



На встречах должны рассмотреть также результаты Соглашения о глубоком и всеобъемлющем торговом пространстве. По заявлению первого заместителя председателя парламентского комитета интеграции с Европой Ирины Пруидзе, стороны обменятся опытом.



















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