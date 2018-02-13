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Адвокаты Саакашвили обжалуют в суде действия ГМС, Госпогранслужбы и МВД по выдворению его из Украины


13.02.2018   14:24
Адвокаты экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" М.Саакашвили подадут в Окружной административный суд Киева иск к Государственной миграционной службе Украины, Госпогранслужбе и МВД Украины в связи с выдворением политика из страны.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Руслан Чернолуцкий, М.Саакашвили и его адвокаты просят суд признать незаконными действия указанных государственных органов от 12 февраля 2018 года по выполнению "решения компетентного органа о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания".

Истец также просит Окружной суд обязать соответствующее структурное подразделение ГМС Украины отменить решение, на основании которого М.Саакашвили был выдворен из Украины.

Как сообщалось, М.Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии. Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, М.Саакашвили вернули "в страну предыдущего пребывания", то есть в Польшу.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии. В ведомстве отметили, что, принимая во внимание тот факт, что М.Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, "просьба украинской стороны была воспринята положительно".






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