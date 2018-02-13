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Саакашвили: Власть в Грузии боится меня, как черт ладана


13.02.2018   15:03
Власть в Грузии боится меня, как черт ладана, об этом лидер партии «Рух новых сил», экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил в эфире телеканала NewsOne.

Политик прокомментировал возможную экстрадицию из Польши в Грузию: «Как говорят в Одессе: не смешите мои тапочки. Эта власть в Грузии боится меня, как черт ладана. Если бы они хотели экстрадировать меня, они бы сделали это еще вчера».

Саакашвили напомнил, что ранее говорил об отсутствии у Грузии и Украины против него серьезных обвинений.

Михеил Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.

Пограничная служба Польши проинформировала, что Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии. В ведомстве отметили, что, принимая во внимание тот факт, что Михеил Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, «просьба украинской стороны была воспринята положительно».






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