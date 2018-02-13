Изория: Мы интенсивно сотрудничаем с главным стратегическим партнером страны - с США

13.02.2018 16:05 Мы интенсивно сотрудничаем с главным стратегическим партнерам страны — с США, и оно поэтапно усиливается. В результате этого сотрудничества и поддержки Грузия станет более безопасным и надежным партнером для НАТО в регионе, — заявил министр обороны Леван Изория на слушаниях в комитете по обороне и безопасности парламента Грузии.



По оценке министра, сотрудничество с США выходит на новый этап.



«Политическая поддержка США подразумевает и практическую поддержку. В этом году мы начинаем программу готовности обороны Грузии. Она адекватна стратегическим целям НАТО, в частности, обновленной политике сдерживания. Ее главным стержнем является повысить уровень обороноспособности, в том числе и стран-партнеров альянса, в особенности Грузии, как одного из достойных партнеров. В этом году мы начинаем учения по территориальной обороне, которые продлятся три года, и предусматривают финансовую помощь США для оснащения наших батальонов по стандартам НАТО», — заявил Леван Изория.















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