Каха Каладзе посетил Агентство по мониторингу животных

13.02.2018 16:11 Мэр Тбилиси Каха Каладзе посетил Агентство по мониторингу животных.



Как отметил мэр столицы, в питомнике проходит реорганизация и план действий будет известен в ближайшее время.



«Как вы знаете, в последний период распространялась информация, что условия здесь были невыносимыми. Это неправда. Запланированы определенные изменения. Планируем провести реформы, и как я уже сказал, это было и в моих предвыборных обещаниях. Будут определенные изменения в этом направлении и если есть какие-то проблемы, они будут решены», — заявил Каха Каладзе.



Как отметил Каха Каладзе, он заберет одну из собак в мэрию.



«У нас появился новый друг, который пойдет с нами в мэрию и будет с нами. Мы пока не знаем имени, подберем его в мэрии», — отметил Каладзе.















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