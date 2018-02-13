Апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского городского суда по делу по т.н делу «О цианиде»

13.02.2018 16:14 Апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского городского суда и признал протоиерея Георгия Мамаладзе виновным в подготовке убийства с целью мести секретаря – референта Патриарха Шорены Тетруашвили и незаконном приобретении – хранении огнестрельного оружия, что предусматривает 9 лет лишения свободы.



Суд не удовлетворил требование прокуратуры в связи с переквалификацией мотива подготовки убийства, которое подразумевало смену мотива вместо мести на мотив с корыстными целями.



Данное решение огласила судья Натия Барбакадзе. Георгий Мамаладзе на объявлении решения суда не присутствовал.



Мамаладзе приговорили к девяти годам тюрьмы в сентябре. Его задержали 10 февраля в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился патриарх. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире — кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов



Дело высокопоставленного представителя патриархии и духовного лица стало одним из самых резонансных в новейшей истории Грузии.

















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