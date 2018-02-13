Оппозиция заявляет о переговорах с целью выявления единого оппозиционного кандидата в президенты

13.02.2018 16:36 Непарламентские оппозиционные партии подтвердили, что проводятся политические консультации с целью выявления единого кандидата к президентским выборам в октябре 2018 года.



Данное заявление последовало за призывом экс-президента Михеила Саакашвили к созданию «широкому фронта оппозиционных сил», чтобы перед предстоящими президентскими выборами оппозиционные партии провели праймериз. «Никакой отдельный партийный кандидат не будет эффективным. Я уверен в этом», - заявил Михеил Саакашвили 10 февраля телеканалу «Рустави-2».



Данное призыв Саакашвили на следующий день подтвердил заместитель председателя Политсовета Единого национального движения Заза Бибилашвили, по заявлению которого, «в интересах Иванишвили входит, чтобы на политическом поле произошла максимальная фрагментация... а заказ народа заключается в том, чтобы произошло большое оппозиционное объединение по принципу - все против Иванишвили».



Председатель Европейских демократов Паата Давитаия, который в то же время является исполнительным секретарем Совета лидеров 14 оппозиционных партий, заявил 12 февраля Civil.ge, что переговоры с целью выявления единого кандидата проводятся уже в течение трех месяцев. По его словам, Совет лидеров «открыт для всех партий», а если Национальное движение присоединится к этому процессу, «мы это только приветствуем».



По заявлению Пааты Давитаия, «для выявления единого кандидата возможно воспользуемся механизмом внутреннего праймериза», однако, по его же словам, «ни до этого и ни после заявления Саакашвили от Национального движения никто с нами не связывался».



По словам Давитая, «в связи с президентскими выборами в Совете лидеров интенсивно проходит обмен мнениями». «Пока не могу говорить о возможных кандидатах», - добавил он.



«Уже названы несколько кандидатов, от Лейбористской партии Шалва Нателашвили, также может баллотироваться Нино Бурджанадзе. Мы обсудим эти кандидатуры, а также те, которые не являются лидерами партии. Не исключаю, что обсудим также и кандидатуру действующего президента, но это будет зависеть от его действий», - заявил Давитаия.



В Европейской Грузии, которая откололась от Национального движения в начале 2017 года, предложение Саакашвили встретили с меньшим оптимизмом. В интервью телекомпании «Рустави-2» 11 февраля, один из лидеров Европейской Грузии Гига Бокерия назвал предложение экс-президента «бредом взаимоисключающих мнений вырожденного лидера». По его же словам, «прозападная оппозиция должна сотрудничать. Я в этом уверен. Просто, это сотрудничество не может быть сотрудничеством вокруг фигуры Саакашвили».



До этого времени желание участвовать в октябрьских президентских выборах выразили только два лидера оппозиционных партий, в том числе председатель Лейбористской партии Шалва Нателашвили и председатель «Демократического движения - Единой Грузии» Нино Бурджанадзе.



Президент Георгий Маргвелашвили, который вкратце затронул свое возможное участие в президентских выборах 2 февраля, заявил, что «по данному вопросу пока не было даже коммуникации ни с кем, исходя из того, что я сам пока не принял решения».



«Понятно, что я могу быть очень интересным партнером для оппозиции, но насколько интересны для меня оппозиционные партии отличающегося спектра, их взгляды, предыдущая политическая деятельность, планы на будущее, об этом мы можем побеседовать более детально», - заявил Маргвелашвили.



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

