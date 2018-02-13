В офисе омбудсмена открыли производство по факту реадмиссии Саакашвили

13.02.2018 17:08 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская открыла производство, которым будет исследоваться процедура реадмиссии лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины в Польшу, сообщили в офисе омбудсмена.



"Да. Мы открыли производство по этому поводу. В рамках этого производства готовятся соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру относительно процессуальных статусов господина Саакашвили. Готовятся соответствующие запросы в пограничную службу и миграционную касательно процедуры его реадмиссии в части использования частного борта и других моментов", - сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Украина" представитель омбудсмена по вопросам связей с общественностью Михаил Чаплыга.



По его словам, по результатам анализа ответов, которые будут получены офисом омбудсмена, будет сделано заявление или, "возможно, акты реагирования на ситуацию".



Как сообщалось, М.Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии. Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии. В ведомстве отметили, что, принимая во внимание тот факт, что М.Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, "просьба украинской стороны была воспринята положительно".















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