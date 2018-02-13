Саакашвили рассказал о своих планах

13.02.2018 17:38 Саакашвили намерен встретиться с семьей в Нидерландах, объездить Европу и продолжить организацию протестов в Украине

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили не исключает, что Польша осуществит в отношении него процедуру возвращения в Украину.



"Точно так же, как незаконно меня выгнали из Украины, точно так же Польша может потребовать реадмиссию в любой момент (и вернуть – ИФ) меня в Украину", - предположил М.Саакашвили на пресс-конференции в Варшаве во вторник.



Политик отметил, что в свободной Польше он будет более эффективен как украинский общественный деятель.



"Я буду практически так же эффективен в Европе, как был бы в Украине. В Украине, наоборот, меня каждый день преследовали, за мной следили, постоянно устраивали провокации, постоянно записывали, постоянно применяли физическую силу, арестовывали, а здесь я на свободе", - сказал М.Саакашвили.



Он подчеркнул, что "свободный Саакашвили в 30 раз более опасен для вас, чем даже тот, которого вы преследовали в Украине".



Лидер "Руха новых сил" также сообщил, что намерен продолжать организовывать массовые протесты в Украине: "Мы вместе с нашими друзьями организуем массовые протесты, движение, которое станет намного сильнее… И мы мирно отодвинем олигархов от власти".



Он также сообщил, что намерен сотрудничать с европейскими и американскими политиками. "В ближайшие недели я буду активно работать с Европейским парламентом, европейскими политиками, американскими политиками. Мы будем создавать свой "список Магнитского" по украинской коррупции", - отметил М.Саакашвили.



Кроме того, политик высказал надежду, что "Рух новых сил" будет расширяться, и он присоединится к движению в Украине.



"Это движение будет расширяться. Я найду момент, когда к нему физически присоединиться на территории Украины", - добавил он.



М.Саакашвили рассказал также о своих ближайших планах: "В ближайшие дни я уже решил, что буду делать. Для начала я встречусь с семьей в Нидерландах, далее я буду двигаться по всей Европе и буду заниматься политической деятельностью".



Он также проинформировал, что не намерен обращаться к польским властям за политическим убежищем.















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