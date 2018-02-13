В ЕС рассчитывают на соблюдение верховенства закона в отношении Саакашвили

13.02.2018 18:03 В Европейском Союзе продолжают следить за развитием событий в отношении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и рассчитывают на соблюдение его прав.



"Мы продолжаем следить за развитием событий в отношении господина Саакашвили. Мы ожидаем соблюдения верховенства закона, а также прав господина Саакашвили", - говорится в ответе Представительства ЕС в Украине на запрос агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.



Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу



12 февраля 2018 года был задержан в Киеве и возвращен в Польшу. Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.



Политик заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

