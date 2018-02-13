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Квирикашвили встретился с новым руководителем офиса по связи НАТО на Южном Кавказе


13.02.2018   18:07
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с новым руководителем офиса по связи НАТО на Южном Кавказе Розарией Пуглиси. На встрече ознакомительного характера глава правительства поздравил Розарию Пуглиси с назначением руководителем офиса по связи НАТО на Южном Кавказе и пожелал ей успехов в дальнейшей работе.

Георгий Квирикашвили ознакомил Розарию Пуглиси с реформами в стране и обратил внимание на важность существенного пакета НАТО-Грузии. Была отмечена необходимость новой динамики в процессе. Стороны обсудили перспективы углубление будущего сотрудничества.

На встрече были подчёркнуты проекты НАТО в Грузии, которые осуществляются вместе с грузинскими коллегами и эффективная работа грузинской стороны по этой части.

По словам Розарии Пуглиси, необходимо информировать население о том, на каком этапе находится Грузия и какой прогресс есть у страны в процессе сотрудничества с НАТО. По словам нового руководителя офиса по связи НАТО на Южном Кавказе, в этом году планируются различные активности в этом направлении.

На встрече премьер-министр Георгий Квирикашвили подчеркнул, что интеграция в ЕС и НАТО является главной целью и приоритетом страны.

Информацию распространяет администрация правительства.






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