|
Глава МИД Грузии провел встерчу с премьер-министром Кувейта
13.02.2018 18:09
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, в рамках рабочего визита в Кувейт, встретился с премьер-министром Кувейта Джабером аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабахом.
Стороны подтвердили дружеские и партнерские отношения между Грузией и Кувейтом и подчеркнули позитивную динамику сотрудничества в последние годы. Стороны положительно оценили создание совместного комитета по отношениям между странами и выразили надежду, что в 2018 году состоится первая встреча группы.
Кроме того, в МИД Грузии заявили, что был отмечен большой потенциал дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между странами и подчеркнуты положительные результаты в этом отношении. Число посетителей из Кувейта значительно возросло. Было отмечено, что Грузия занимает третье место среди туристических направлений в Кувейте. Было положительно оценено сотрудничество между странами в области воздушного сообщения, в результате которого с июля осуществляются прямые рейсы в Тбилиси.
Стороны говорили и о безопасности в регионе, приветствовали успехи глобальной коалиции в кампании против «Исламского государства». Грузия еще раз подтвердила свою поддержку в процессе обеспечения международной безопасности.
Вице-премьер Грузии сосредоточил внимание на ситуации в Грузии с точки зрения безопасности, и подчеркнул усилия правительства по обеспечению безопасной и стабильной обстановки в стране.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна