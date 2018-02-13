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Глава МИД Грузии провел встерчу с премьер-министром Кувейта


13.02.2018   18:09
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, в рамках рабочего визита в Кувейт, встретился с премьер-министром Кувейта Джабером аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабахом.

Стороны подтвердили дружеские и партнерские отношения между Грузией и Кувейтом и подчеркнули позитивную динамику сотрудничества в последние годы. Стороны положительно оценили создание совместного комитета по отношениям между странами и выразили надежду, что в 2018 году состоится первая встреча группы.

Кроме того, в МИД Грузии заявили, что был отмечен большой потенциал дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между странами и подчеркнуты положительные результаты в этом отношении. Число посетителей из Кувейта значительно возросло. Было отмечено, что Грузия занимает третье место среди туристических направлений в Кувейте. Было положительно оценено сотрудничество между странами в области воздушного сообщения, в результате которого с июля осуществляются прямые рейсы в Тбилиси.

Стороны говорили и о безопасности в регионе, приветствовали успехи глобальной коалиции в кампании против «Исламского государства». Грузия еще раз подтвердила свою поддержку в процессе обеспечения международной безопасности.

Вице-премьер Грузии сосредоточил внимание на ситуации в Грузии с точки зрения безопасности, и подчеркнул усилия правительства по обеспечению безопасной и стабильной обстановки в стране.






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