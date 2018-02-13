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Омбудсмен: Расследование дела Мухтарлы ведется неэффективно


13.02.2018   18:45
По мнению народного защитника Нино Ломджария, расследование дела азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы ведется недолжным образом, и у общества нет информации в связи с этим делом.

"Расследование обстоятельств исчезновения Мухтарлы действительно идет неэффективно, уже давно мы ничего не слышали о ходе расследования, и о каком-либо прогрессе там. Поэтому, разумеется, я считаю, что это расследование неэффективное, и любая информация, которую можно получить через средства массовой информации, или через контакт с задержанным, я думаю, должна быть важной для расследования, и необходимо обратить на эти обстоятельства должное внимание" - заявила омбудсмен.

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, который два года жил и работал в Грузии, исчез из Тбилиси 29 мая 2017 года. На следующий день выяснилось, что он был задержан в Баку. Но его паспорт был у его жены в Тбилиси. Позже журналист заявил, что его из Тбилиси похитили люди, одетые в форму криминальной полиции.

12 января бакинский суд приговорил Афгана Мухтарлы к 6 годам лишения свободы. Журналист обвиняется в сопротивлении правоохранителям, незаконном пересечении границы, и контрабанде.








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