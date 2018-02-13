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Министр образования Грузии встретился с региональным директором Всемирного банка
13.02.2018 19:44
Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели встретился с региональным директором Всемирного банка Мерси Темброн.
По информации пресс-службы министерства образования, на встрече стороны рассмотрели основные направления рамочного документа нового партнерства Грузии и Всемирного банка в сфере образования, которое касается разработки современной и ориентированной на качество модели финансирования высшего образования.
Вместе с тем, Мерси Темброн положительно оценила проект «Эврика», инициированный министерством и пообещала помочь в его осуществление. Проект предусматривает подключение к школьным процессам профессоров и ученых высшего ранга.
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