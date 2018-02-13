Мамыкинс: Задержание Саакашвили произошло в недемократической форме

13.02.2018 19:52 По мнению европарламентария Андрея Мамыкинса, задержание экс-президента Грузии Михеила Саакашвили произошло в недемократической форме и Евросоюз должен защитить его права



«Я выражаю свое личное отношение, с украинской стороны это была очень недемократическая форма. Теперь имеется проблема для Польши, для Евросоюза. Разумеется, мы должны защищать права каждого человека, и это не значит, что мы являемся просаакашвилевскими политическими группами или партиями. Это означает, что мы должны защищать права всех людей, в том числе, и Михеила Саакашвили. Это продолжение истории, связанной с украинским гражданством, мы должны отреагировать на это, и в Европарламенте будет реакция», - сказал Мамыкинс.



Каким будет реагирование, по его словам, должны решить депутаты Европарламента, однако Мамыкинс уверен, что в связи с произошедшим они выразят солидарность и беспокойство.

Кроме того, по его мнению, это дело однозначно политическое.















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