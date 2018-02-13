|
Мамыкинс: Задержание Саакашвили произошло в недемократической форме
13.02.2018 19:52
По мнению европарламентария Андрея Мамыкинса, задержание экс-президента Грузии Михеила Саакашвили произошло в недемократической форме и Евросоюз должен защитить его права
«Я выражаю свое личное отношение, с украинской стороны это была очень недемократическая форма. Теперь имеется проблема для Польши, для Евросоюза. Разумеется, мы должны защищать права каждого человека, и это не значит, что мы являемся просаакашвилевскими политическими группами или партиями. Это означает, что мы должны защищать права всех людей, в том числе, и Михеила Саакашвили. Это продолжение истории, связанной с украинским гражданством, мы должны отреагировать на это, и в Европарламенте будет реакция», - сказал Мамыкинс.
Каким будет реагирование, по его словам, должны решить депутаты Европарламента, однако Мамыкинс уверен, что в связи с произошедшим они выразят солидарность и беспокойство.
Кроме того, по его мнению, это дело однозначно политическое.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна