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Мамыкинс: Задержание Саакашвили произошло в недемократической форме


13.02.2018   19:52
По мнению европарламентария Андрея Мамыкинса, задержание экс-президента Грузии Михеила Саакашвили произошло в недемократической форме и Евросоюз должен защитить его права

«Я выражаю свое личное отношение, с украинской стороны это была очень недемократическая форма. Теперь имеется проблема для Польши, для Евросоюза. Разумеется, мы должны защищать права каждого человека, и это не значит, что мы являемся просаакашвилевскими политическими группами или партиями. Это означает, что мы должны защищать права всех людей, в том числе, и Михеила Саакашвили. Это продолжение истории, связанной с украинским гражданством, мы должны отреагировать на это, и в Европарламенте будет реакция», - сказал Мамыкинс.

Каким будет реагирование, по его словам, должны решить депутаты Европарламента, однако Мамыкинс уверен, что в связи с произошедшим они выразят солидарность и беспокойство.
Кроме того, по его мнению, это дело однозначно политическое.






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