Мы хотим видеть Мустафу Эмре Чабука на свободе - евродепутат Клэр Вуд

13.02.2018 20:00 «Европарламент выражает большой интерес к делу Мустафы Эмре Чабука», — заявила европарламентарий Клэр Вуд, которая встретилась с членами семьи Чабука, педагогами и представителями неправительственных

организаций в коллеже имени Демиреля.



«Мы хотим видеть Мустафу Эмре Чабука на свободе. Мой визит в колледж – это своего рода поддержка и демонстрация того, что принципы права должны быть защищены», — отметила Вуд и высказала надежду, что этот вопрос будет решен с соблюдением европейских принципов.



«По моему мнению, господин Чабук останется здесь, вернется в школу и к своей семье», — заявила европарламентарий.



Как заявила на встерче супруга Чабука Туба Чабук, она верит, что скоро справедливость восторжествует.

Разыскиваемый турецкими правоохранителями по обвинению в членстве в вооруженной террористической организации Мустафа Эмре Чабук был задержан на территории Грузии 24 мая 2017 года.



Главная прокуратура Грузии, согласно закону «О международном сотрудничестве в сфере уголовного права» обратилась в суд с ходатайством о признании экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию допустимой.

Судебный процесс о допустимости экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию пройдет в Тбилисском городском суде 19 февраля.

















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