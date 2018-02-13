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Мы хотим видеть Мустафу Эмре Чабука на свободе - евродепутат Клэр Вуд


13.02.2018   20:00
«Европарламент выражает большой интерес к делу Мустафы Эмре Чабука», — заявила европарламентарий Клэр Вуд, которая встретилась с членами семьи Чабука, педагогами и представителями неправительственных
организаций в коллеже имени Демиреля.

«Мы хотим видеть Мустафу Эмре Чабука на свободе. Мой визит в колледж – это своего рода поддержка и демонстрация того, что принципы права должны быть защищены», — отметила Вуд и высказала надежду, что этот вопрос будет решен с соблюдением европейских принципов.

«По моему мнению, господин Чабук останется здесь, вернется в школу и к своей семье», — заявила европарламентарий.

Как заявила на встерче супруга Чабука Туба Чабук, она верит, что скоро справедливость восторжествует.
Разыскиваемый турецкими правоохранителями по обвинению в членстве в вооруженной террористической организации Мустафа Эмре Чабук был задержан на территории Грузии 24 мая 2017 года.

Главная прокуратура Грузии, согласно закону «О международном сотрудничестве в сфере уголовного права» обратилась в суд с ходатайством о признании экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию допустимой.
Судебный процесс о допустимости экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию пройдет в Тбилисском городском суде 19 февраля.







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