|
Мы хотим видеть Мустафу Эмре Чабука на свободе - евродепутат Клэр Вуд
13.02.2018 20:00
«Европарламент выражает большой интерес к делу Мустафы Эмре Чабука», — заявила европарламентарий Клэр Вуд, которая встретилась с членами семьи Чабука, педагогами и представителями неправительственных
организаций в коллеже имени Демиреля.
«Мы хотим видеть Мустафу Эмре Чабука на свободе. Мой визит в колледж – это своего рода поддержка и демонстрация того, что принципы права должны быть защищены», — отметила Вуд и высказала надежду, что этот вопрос будет решен с соблюдением европейских принципов.
«По моему мнению, господин Чабук останется здесь, вернется в школу и к своей семье», — заявила европарламентарий.
Как заявила на встерче супруга Чабука Туба Чабук, она верит, что скоро справедливость восторжествует.
Разыскиваемый турецкими правоохранителями по обвинению в членстве в вооруженной террористической организации Мустафа Эмре Чабук был задержан на территории Грузии 24 мая 2017 года.
Главная прокуратура Грузии, согласно закону «О международном сотрудничестве в сфере уголовного права» обратилась в суд с ходатайством о признании экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию допустимой.
Судебный процесс о допустимости экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию пройдет в Тбилисском городском суде 19 февраля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна