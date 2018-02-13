Саакашвили: Буду работать с европейскими и американскими политиками

13.02.2018 21:20 Бывший президент Грузии, лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили в ходе пресс-конференции в Варшаве, которую транслировало "Радіо Свобода", заявил, что будет работать над созданием аналога "списка Магнитского", в который войдут украинские коррупционеры.



"В ближайшие недели я буду активно работать с Европарламентом, с европейскими политиками, с американскими политиками. Мы будем создавать свой "список Магнитского" по украинской коррупции. Мы будем делать их нерукопожатными, которыми они де-факто уже и являются. Поэтому этот бедняжка должен по балам встречаться с людьми, в кулуарах бала, или где-то на Мальдивах отсиживаться. А мы сделаем их и формально нерукопожатными", – отметил он.



Все должны понять, что украинский народ нужно спасать от коррупции, добавил политик.















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