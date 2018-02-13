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В Германии приняли к сведению слова Саакашвили о ситуации на Украине


13.02.2018   22:17
В правительстве ФРГ заявили, что приняли к сведению слова экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили о ситуации в Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«Федеральное правительство приняло к сведению высказывания господина Саакашвили. Независимо от этого оно продолжает уже в течение многих лет интенсивно заниматься урегулированием конфликта на востоке Украины и в рамках Европейского союза и G7 — поддержкой курса на реформы в Украине», — сообщили в кабинете министров Германии.

Ранее сообщалось, что Саакашвили призвал канцлера Германии Ангелу Меркель и Европейский союз обратить внимание на ситуацию в Украине.






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