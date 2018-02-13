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Я остаюсь украинским политиком - Саакашвили


13.02.2018   22:53
Я остаюсь украинским политиком, так же, как остаюсь грузином, и обязательно восстановлю украинское гражданство, - об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

«Попытка избавиться от меня просто обречена. Я остаюсь украинским политиком, так же, как и остаюсь грузином, и обязательно восстановлю свое украинское гражданство. После вчерашнего задержания у меня немного болит шея. Но эта боль пройдет, а украинским олигархам мы ее свернем обязательно», - заявил Саакашвили.

По его словам, ведущие лица украинской власти ответят за это беззаконие.

«У меня есть соответствующий опыт, и я знаю, как должны работать тюрьмы, поэтому обещаю Петру Порошенко, Юрию Луценко, Арсену Авакову и Ринату Ахметову, что они попадут в украинскую тюрьму», - отметил Саакашвили.






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