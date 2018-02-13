Я остаюсь украинским политиком - Саакашвили

13.02.2018 22:53 Я остаюсь украинским политиком, так же, как остаюсь грузином, и обязательно восстановлю украинское гражданство, - об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.



«Попытка избавиться от меня просто обречена. Я остаюсь украинским политиком, так же, как и остаюсь грузином, и обязательно восстановлю свое украинское гражданство. После вчерашнего задержания у меня немного болит шея. Но эта боль пройдет, а украинским олигархам мы ее свернем обязательно», - заявил Саакашвили.



По его словам, ведущие лица украинской власти ответят за это беззаконие.



«У меня есть соответствующий опыт, и я знаю, как должны работать тюрьмы, поэтому обещаю Петру Порошенко, Юрию Луценко, Арсену Авакову и Ринату Ахметову, что они попадут в украинскую тюрьму», - отметил Саакашвили.















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