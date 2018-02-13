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Хочу, чтобы меня судили в Украине - Саакашвили –


13.02.2018   22:55
Меня нельзя было бы выдворить из Украины, потому что это нарушение всех действующих юридических норм, - об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

«Если человека обвиняют в государственном перевороте, то его не изгоняют из страны. Это просто невозможно представить. Нужно быть неучем, чтобы выслать из страны человека, которого обвиняют в тяжких преступлениях. Я спрашиваю, будет ли меня судить украинский суд? Как они собираются это сделать? Порошенко совершенно не интересуют законы Украины. Верните меня в Украину. Я хочу, чтобы меня судили в Украине», - заявил Саакашвили.

Он также обратился к украинцам, заявив, что ими правят «патологические лжецы».

«Они не заслуживают править такой великой страной, как Украина. Порошенко боится меня, потому что подкупить меня невозможно и я никогда не иду на сделку с олигархами. Наоборот, я борюсь с ними всю жизнь», - добавил экс-президент Грузии.






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