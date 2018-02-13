Михаил Джанелидзе встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии

13.02.2018 23:39 Вице – премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе встретился с главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Аделем Аль Джубейра. Информацию об этом публикует пресс – служба министерства иностранных дел Грузии.



По информации ведомства, встреча прошла в рамках минестериала глобальной коалиции против «Исламского государства».



«Министры рассмотрели существующее сотрудничество между Грузией и Саудовской Аравией. Как отметили стороны, взаимоотношения между странами в разных сферах динамически развиваются, что подтверждают обоюдные визиты на самом высоком уровне. Особенно растут отношения в торгово – экономической сфере, а также интереса к Грузии со стороны саудских инвесторов.



Стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой в туристической сфере, что выражается в росте визитеров в Грузию из Саудовской Аравии.



Михаил Джанелидзе ознакомил своего коллегу с тенденциями экономического развития Грузии, транзитными и инвестиционными возможностями страны, а также усилиями грузинского правительства по направлению развития туризма и инфраструктуры.



Джанелидзе пригласил своего саудского коллегу посетить Грузию, на что получил выражение заинтересованности в визите в Грузию со стороны министра иностранных дел Саудовской Аравии», — говорится в заявлении пресс – службы министерства иностранных дел Грузии.















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