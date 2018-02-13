|
Президент Грузии принял участников международной конференции
13.02.2018 23:48
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял у себя в резиденции в Авлабари участников международной конференции посвященной 100 — летнему юбилею восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.
Об этом заявили в пресс — службе главы государства.
По информации пресс — службы, от имени президента Грузии был устроен ужин на котором присутствовали местоблюститель Патриарха, владыка Шио, представители Патриархии и советники президента.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна