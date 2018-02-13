Президент Грузии принял участников международной конференции

13.02.2018 23:48 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял у себя в резиденции в Авлабари участников международной конференции посвященной 100 — летнему юбилею восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.



Об этом заявили в пресс — службе главы государства.



По информации пресс — службы, от имени президента Грузии был устроен ужин на котором присутствовали местоблюститель Патриарха, владыка Шио, представители Патриархии и советники президента.















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