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Каха Каладзе уволил несколько сотрудников за предвзятые решения в отношении членов семей


14.02.2018   11:10
Мэр Тбилиси Каха Каладзе уволил несколько сотрудников за предвзятые решения в отношении членов семей.

По словам мэра, внутренняя служба аудита обнаружила несколько нарушений, в частности со стороны двух сотрудников службы по благоустройству и архитектуре.

«В частности, были зафиксированы предвзятые решения в делопроизводстве, которые связаны с членами семьи.

Подобный факты очень плохо отражаются на имидже мэрии Тбилиси и качестве работы сотрудников мэрии», — заявил Каладзе.

По его словам, те, кто будут действовать недобросовестно, не смогут работать в мэрии.

«Нас народ избрал для того, чтобы добросовестно служить этому городу. Мы должны создать одну большую семью, которая должна быть слугой этого города и проживающих в Тбилиси людей. Я понимаю, что у кого-то могут быть проблемы, но это не означает, что можно поступать недобросовестно. Если есть проблемы, мы поможем пусть приходят и максимально будет им способствовать. Но те действия, которые были зафиксированы со стороны этих двух людей, неприемлемы», — заявил Каха Каладзе.






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