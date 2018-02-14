Каха Каладзе уволил несколько сотрудников за предвзятые решения в отношении членов семей

14.02.2018 11:10 Мэр Тбилиси Каха Каладзе уволил несколько сотрудников за предвзятые решения в отношении членов семей.



По словам мэра, внутренняя служба аудита обнаружила несколько нарушений, в частности со стороны двух сотрудников службы по благоустройству и архитектуре.



«В частности, были зафиксированы предвзятые решения в делопроизводстве, которые связаны с членами семьи.



Подобный факты очень плохо отражаются на имидже мэрии Тбилиси и качестве работы сотрудников мэрии», — заявил Каладзе.



По его словам, те, кто будут действовать недобросовестно, не смогут работать в мэрии.



«Нас народ избрал для того, чтобы добросовестно служить этому городу. Мы должны создать одну большую семью, которая должна быть слугой этого города и проживающих в Тбилиси людей. Я понимаю, что у кого-то могут быть проблемы, но это не означает, что можно поступать недобросовестно. Если есть проблемы, мы поможем пусть приходят и максимально будет им способствовать. Но те действия, которые были зафиксированы со стороны этих двух людей, неприемлемы», — заявил Каха Каладзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

