Сотрудники, участвовавшие в тендере метро «Варкетили» будут уволены

14.02.2018 11:24 Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил руководителю транспортной компании Мамуке Кобахидзе уволить тех сотрудников, который участвовали в тендерных процедурах станции метро «Варкетили».



«На станции метро «Варкетили» был печальный факт. К сожалению пострадали люди. Мы изучили обстоятельства и видно, что были нарушения в ходе выполнения работ, начиная от закупок проектных работ, так и в ходе самого строительства.



Прием проектных работ осуществился без технической экспертизы, когда она была необходима. Мы знаем, что началось расследования и мы будем ждать его итогов», — заявил Каха Каладзе.















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