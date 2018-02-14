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Сотрудники, участвовавшие в тендере метро «Варкетили» будут уволены
14.02.2018 11:24
Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил руководителю транспортной компании Мамуке Кобахидзе уволить тех сотрудников, который участвовали в тендерных процедурах станции метро «Варкетили».
«На станции метро «Варкетили» был печальный факт. К сожалению пострадали люди. Мы изучили обстоятельства и видно, что были нарушения в ходе выполнения работ, начиная от закупок проектных работ, так и в ходе самого строительства.
Прием проектных работ осуществился без технической экспертизы, когда она была необходима. Мы знаем, что началось расследования и мы будем ждать его итогов», — заявил Каха Каладзе.
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