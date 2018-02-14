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МИД: Задержанных в Ливии грузинских моряков навестил представитель адвокатской компании


14.02.2018   11:30
Задержанных в Ливии грузинских моряков навестил представитель адвокатской компании. По информации Министерства иностранных дел Грузии, он привез им в тюрьму города Таджура воду и пищу. После встречи в Каире с послом Грузии адвокатская компания также выразила готовность обеспечить одному из заключенных медицинские расходы (хирургическую операцию и реабилитационный процесс).

«Министерство иностранных дел по-прежнему продолжает активную работу с ливийской стороной, а также с аккредитованными в Ливии посольствами стран-партнеров, для того, чтобы были обеспечены гуманитарные условия задержанных, консульская и правовая защита. Как известно, тяжелый политический фон в Ливии, а также вооруженное противостояние между сторонами и функционирование государственных институтов с перебоями значительно осложняют положение грузинских моряков и ход дела», - говорится в заявлении ведомства.







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