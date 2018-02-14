Европарламент вновь интересуется делом турецкого педагога Мустафы Эмре Чабука

14.02.2018 12:11 Депутат Европарламента Клэр Вуд провела в Тбилиси встречу с членами семьи и коллегами турецкого педагога Мустафы Эмре Чабука, который был задержан грузинскими правоохраниительными органами по просьбе властей Турции.



Встреча прошла в колледже имени Демиреля, в котором Чабук работал до того, как в мае 2017 года власти Турции обвинили его в оказании помощи FETO — организации сторонников оппозиционного исламского проповедника, проживающего в США, Фетхуллаха Гюлена. Организация признана в Турции террористической. После задержания Тбилисский суд уже отправил Чабука в предэкстрадиционное заключение.



«Европарламент выражает большой интерес к делу Мустафы Эмре Чабука», — заявила депутат Европарламента на встрече в колледже Демиреля. В ней участсовали и представители неправительственных организаций, которые выступают против передачи педагога на родину, где, как они уверены, его ожидает несправедливый суд и тюрьма.



«Мы хотим видеть Мустафу Эмре Чабука на свободе. Мой визит в колледж – это своего рода поддержка и демонстрация того, что принципы права должны быть защищены», — заявила Вуд и высказала надежду, что этот вопрос будет решен с соблюдением европейских принципов.

«По моему мнению, господин Чабук останется здесь, вернется в школу и к своей семье», — сказала европарламентарий.



Как заявила на встрече супруга Чабука Туба Чабук, она верит, что справедливость все же восторжествует.



Судебный процесс о допустимости экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию пройдет в Тбилисском городском суде 19 февраля.

Сразу после задержания весной прошлого года Чабук обратился к властям Грузии за получением статуса беженца, однако в этом было отказано и ему, и членам семьи педагога — вместе с ним в Грузии живут жена и двое дете.



В июле 2017 года Европарламент уже призывал власти Грузии не передавать Турции Чабука.



Мустафа Эмре Чабук живет в Грузии уже 15 лет, из них два года – не выезжая из страны. С 2002 года он занимается в Грузии педагогической деятельностью. Являлся одним из управляющих престижного колледжа имени Демиреля. В течение последних двух лет у Чабука был вид на жительство в Грузии.



Задержание турецкого педагога вызвало протест грузинской общественности. В Тбилиси несколько раз проходили акции в поддержку Чабука.















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